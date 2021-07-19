Халілзад відвідує Пакистан на тлі зростання напруги у відносинах із Афганістаном

Спеціальний представник США з питань Афганістану Залмай Халілзад зустрівся з політичними та військовими керівниками в Пакистані 19 липня на тлі погіршення відносин між Кабулом та Ісламабадом.

Представник США 19 липня зустрівся з прем’єр-міністром Імраном Ханом, а також із впливовими керівниками військової та розвідувальної служби ISI. Він прибув до Ісламабаду з Катару, де делегати екстремістського угруповання «Талібан» та уряду Афганістану провели дводенні переговори, які закінчилися пізно 18 липня із зобов’язанням воюючих сторін зустрітися знову.

У заяві за результатами візиту Халілзада Хан зазначив, що «конфлікти та нестабільність в Афганістані не в інтересах Пакистану, оскільки призведуть до серйозних проблем для Пакистану в сферах безпеки та напливу біженців».

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Високопоставлені представники пакистанських служб безпеки, які коментували на умовах анонімності, заявили, що Халілзад закликав Пакистан змусити лідерів руху «Талібан» погодитися на припинення вогню або, принаймні, зменшити рівень насильства, щоб налагодити мирний процес.

Пакистан розглядається як ключ до миру в Афганістані. Вважається, що керівництво «Талібану» базується в Пакистані, а Ісламабад використав свої важелі впливу на угруповання для мирних переговорів.

У Пакистані також знайшли притулок майже 2 мільйони афганців, які стали біженцями в ході чотирьох десятиліть війни на їхній батьківщині.

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Візит Халілзада відбувся на наступний день після того, як президент Афганістану Ашраф Гані відкликав усіх дипломатів із сусіднього Пакистану через викрадення і нібито катування дочки посла Афганістану в Ісламабаді.

Міністерство закордонних справ Афганістану заявило, що дочка посла цієї країни в Пакистані потрапила до лікарні після того, як 16 липня її на кілька годин викрали невідомі і «жорстоко катували». Міністерство закликало уряд Пакистану «якомога швидше знайти і притягнути до відповідальності винних».

17 липня Міністерство закордонних справ Пакистану заявило про початок «ретельного розслідування» цього «тривожного» інциденту. Повідомлялося, що пакистанська влада підтримує «тісний контакт» з афганським послом і його родиною, та посилиа їхню охорону.