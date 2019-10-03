Посол США в останній день у Росії відвідав за ґратами Пола Вілана

Посол США Джон Гантсман завершив роботу в Росії, 3 жовтня він вилітає на батьківщину. Ім’я його наступника Вашингтон ще не повідомляв, але новий посол має невдовзі прибути до Москви. В останній день роботи на посаді посла Гантсман відвідав у слідчому ізоляторі «Лефортово» американця Пола Вілана.

Гантсман закликав російську владу негайно відпустити Вілана через погіршення здоров’я, а також відсутність будь-яких доказів. «Ми чули від влади, що його спіймали на гарячому. Але якби в цього були хоч якісь докази, нам або його адвокату їх би точно показали. Але ми нічого не бачили», –сказав Гантсман в інтерв’ю Радіо Свобода.

Вілана затримали в Москві 28 грудня 2018 року і заарештували за підозрою в шпигунстві. Пізніше з’ясувалося, що він має ще три громадянства – Великої Британії, Ірландії та Канади. У Росії Вілану загрожує до 20 років в’язниці. Провину він не визнає.