Число постраждалих через удар дрона в Харкові зросло до 10 – Терехов

До 10 людей зросло число постраждалих через удар російського дрона по житловому кварталу в Харкові ввечері 1 серпня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Вже десятеро постраждалих, з яких троє дітей. Серед них немовля 5 місяців», – написав мер Харкова о 21:44.

«Ворожий БпЛА типу «Молнія» влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова», – інформував Ігор Терехов перед 21:00.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.