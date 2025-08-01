У Харкові через удар російського дрона постраждали п’ятеро людей – влада

Російські військові ввечері 1 серпня завдали повітряного удару по Харкову, унаслідок якого постраждали п’ятеро людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Ворожий БпЛА типу «молнія» влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова», – написав мер, згодом додавши, що «вже пʼятеро постраждалих, серед них хлопчик дев’яти років».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.