Число постраждалих унаслідок обстрілу Харкова зросло – влада

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова поранень зазнали четверо людей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, після влучання запущеної російськими військовими ракети (імовірно, С-300) сталася пожежа в житловому секторі міста.

«Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці», – ідеться в одному з повідомлень голови ОВА.

Згодом він додав, що число постраждалих зросло до чотирьох: «Ще один поранений – охоронець вищого навчального закладу, куди був здійснений другий ракетний удар. Чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці».



Фахівці продовжують уточнювати дані про постраждалих. На місці працюють всі екстрені служби.

Зранку 5 лютого представники влади Харкова і області повідомили, що місто було обстріляне двома ракетами С-300.