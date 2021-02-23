Верховна Рада вшанувала пам’ять загиблих унаслідок теракту 2015 року в Харкові

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 23 лдютого вшанувала хвилиною мовчання пам’ять чотирьох людей, загиблих унаслідок теракту в Харкові 22 лютого 2015 року – під час ходи патріотичних сил на підтримку єдності України.

«Я хотіла б повернути нас усіх у 2015 рік, у такий же зимовий день лютого місяця, коли в Харкові під час мирної ходи загинули троє цивільних і один поліцейський. Хотіла б сьогодні згадати цих харків’ян, один із яких був неповнолітній. Хотілося, щоб ми разом із вами згадали лідера Євромайдану Ігоря Толмачова, якому було 52 роки, він загинув на місці, Вадима Рибальченка, 37-річного начальника Первомайського РВВС, міліціянта з Харкова, який прибув, щоб захищати мирну ходу, Данила Дідика, йому було всього 15 років, він загинув на наступний день, його серце перестало битися, а також Миколу Мельничука, студента Академії міського господарства, його серце зупинилося 24 лютого 2015 року. Ці герої віддали свої життя, щоб ми сьогодні працювали з вами на благо нашої країни. Слава Україні, і прошу хвилину мовчання», – заявила депутатка Верховної Ради Марія Мезенцева (обрана в одномандатному окрузі в Харківській області, фракція «Слуга народу»).

22 лютого 2015 року у Харкові планувалася акція «22 лютого 2014 вигнали бандюковича — 22 лютого 2015 пора вигнати путлера!» Хода почалася біля Палацу спорту, активісти вишикувалися в колону та рушили в напрямку майдану Свободи. Однак близько 13:20, коли колона встигла пройти лише 100 метрів, пролунав вибух. Спрацював пристрій, що, за повідомленням прокурора Харківської області Юрія Данильченка, був протипіхотною міною з радіокеруючим пристроєм. За повідомленням СБУ, вибухівка була захована у кучугурі снігу ще напередодні вночі.