Газовидобувні компанії застерігають уряд від «катастрофічних наслідків» держрегулювання цін на газ

Постанови Кабінету міністрів щодо цін на газ від 30 грудня суперечать законодавству та міжнародним зобов’язанням України, заявили в Асоціації газовидобувних компаній України 31 грудня.

Як стверджують у об’єднанні, рішення уряду щодо регулювання цін на газ суперечать закону про ринок природного газу. Вони, зокрема, зобов’язують видобувачів газу продавати 20% видобутого палива щомісячно за регульованою ціною.

«Державний контроль ціни реалізації природного газу не лише не вирішує проблеми споживачів, а й матиме катастрофічні наслідки для енергетичного сектору України», – йдеться в зверненні.

Асоціація вважає застосування цього механізму, зокрема, порушенням зобов’язань України, зокрема, за Договором про створення Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

«Досвід провідних європейських країн, які також стикнулися з енергетичною кризою, свідчить, що вони не втручаються у функціонування ринку природного газу та не відмовляються від конкурентного ціноутворення. Натомість, там влада йде шляхом підтримки населення та бізнесу», – додають учасники газового ринку.

За даними Асоціації, протягом останніх п’яти років приватні газовидобувні компанії наростили обсяги видобування природного газу більш ніж на 20% і, як очікується, видобудуть 5 мільярдів кубічних метрів за результатами 2021 року.

«Зупинка інвестиційної діяльності цілком логічно призведе до щорічного падіння газовидобутку, зменшення податків у державний та місцевий бюджети, скорочення робочих місць в секторі та суміжних галузях. Крім того, враховуючи ймовірний запуск «Північного потоку-2» та ризик скорочення або повного припинення транзиту російського газу через територію України, це суттєво послабить енергетичну безпеку нашої країни», – вважають члени Асоціації.

Відтак об’єднання закликало владу «переглянути рішення про введення ручного регулювання ціни на видобутий газ та зосередити увагу на конструктивному вирішенні подолання наслідків енергетичної кризи».

«У випадку, якщо думка газовидобувників буде проігнорована, компанії будуть змушені відстоювати свої законні інтереси у встановленому законодавством порядку», – додають автори звернення, не уточнюючи, чи йдеться про судове оскарження.

До Асоціації газовидобувних компаній, зокрема, входить компанія «Укргазвидобування», що є частиною групи «Нафтогаз».

Кабінет міністрів 30 грудня ухвалив рішення, яким дозволив виробникам «соціально важливих продуктів» купувати газ українського видобутку за ціною, в якій максимальна націнка ствновитиме 25%.