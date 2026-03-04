Американські військові уразили іранський військовий корабель в Індійському океані, заявив міністр оборони У вересні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ, яким встановив для Міністерства оборони назву Міністерство війни як додаткову. США Піт Геґсет.

«Вчора в Індійському океані американський підводний човен потопив іранський військовий корабель, який вважав, що він безпечний у міжнародних водах. Натомість його потопила торпеда», – сказав він під час брифінгу.

Очільник Пентагону назвав атаку «тихою смертю» та першим потопленням США ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни.

Раніше стало відомо, що в Індійському океані біля берегів Шрі-Ланки зазнає лиха іранський військовий фрегат IRIS Dena, щонайменше 101 людина зникла безвісти, 78 отримали поранення.

За даними медіа, іранський фрегат атакував підводний човен, а екіпаж, який подав сигнал лиха, повідомив ВМС Шрі-Ланки про влучення снаряда в судно.

Повідомлялося, що судно перебувало біля берегів Ґалле у південній частині Шрі-Ланки. Близько 5:08 ранку за місцевим часом екіпаж подав сигнал лиха, після чого на місце вирушили військові ВМС та повітряних сил.

Iris Dena – фрегат класу Moudge, що входить до складу Південного флоту ВМС Ірану. Військово-морський флот Ірану включає кілька десятків підводних човнів, кілька фрегатів і корветів, а також десятки ракетних катерів, десантних і патрульних суден.

Центральне командування Збройних сил США, яке керувало операціями на Близькому Сході, раніше заявило про знищення 11 іранських військових кораблів і суден, які перебували на момент початку операції США та Ізраїлю в Оманській затоці.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп раніше припустив, що удари по Ірану можуть тривати впродовж чотирьох тижнів. А Піт Геґсет заявляв, що військова операція США проти Ірану не перетвориться на «нескінченну війну», подібну до вторгнення до Іраку 2003 року.



