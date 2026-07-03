Генштаб повідомляє про 273 боєзіткнення за добу, найбільше – на Покровському напрямку

Протягом попередньої доби на фронті зафіксували 273 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 3 липня.

Зокрема, шість сутичок мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, 22 російських атаки ЗСУ відбили на Південно-Слобожанському напрямку.

Сили оборони відбивали російські атаки на Куп’янському та Лиманському напрямках. 30 російських штурмових дій зафіксовані на Слов’янському напрямку, 17 атак – на Костянтинівському.

«Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 39 атак. Противник виявляв активність поблизу Новоолександрівки, Білицького та Родинського, а також у напрямках Мирного, Торецького, Шевченка, Філії, Кучерового Яру, Вільного, Дорожнього, Світлого, Гришиного, Котлиного та Удачного», – йдеться в зведенні.





Штаб зафіксував дві російських атаки на Олександрівському напрямку – в напрямку Тернового та Єгорівки.

Російські війська атакували позиції ЗСУ 32 рази на Гуляйпільському напрямку – поблизу Рибного, Добропілля, Новоселівки та Гуляйпільського, а також у напрямку Різдвянки, Копанів, Широкого, Цвіткового та Чарівного.

Командування зазначає, що російські загарбники не вдавалися до штурмових дій на Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

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Днями в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилась із 13 до семи.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.