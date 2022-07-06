ЗСУ відбили російські атаки на чотирьох напрямках – Генштаб

Збройні сили України відбили штурмові дії російських військ в напрямку Козача Лопань – Соснівка на Харківщині, а також ще три наступи – на напрямках Довгеньке – Мазанівка, Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське на Донеччині, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



Як повідомляє Генштаб, російські штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка ЗСУ успішно відбили.

«На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи», – йдеться у повідомленні.

Російські війська також наступали на напрямку Довгеньке – Мазанівка, але отримали відсіч та з втратами відійшли, додають у штабі.

На Краматорському напрямку війська РФ намагаються захопити населені пункти Верхньокам’янське та Григорівка. Обстріляли із ствольної та реактивної артилерії райони Слов’янська та Верхньокам’янського, а поблизу Тетянівки та Сидорового завдали авіаударів.

«На Бахмутському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого. Наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти», – повідомили в Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська обстрілювали позиції українських підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а на Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі.