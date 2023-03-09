Генштаб: російські війська не полишають спроб оточити Бахмут

Російські війська не припиняють штурмові дії і не полишають спроб оточити Бахмут на Донеччині, де останнім часом точаться важкі бої, повідомив у вечірньому зведенні 9 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут, з подальшим виходом на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що українські військові за добу відбили «численні атаки» в районах Бахмута й Іванівського.

«На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ… На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник проводив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Вугледар Донецької області», – йдеться в зведенні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 8 березня заявив, що російські війська, попри серйозні втрати, все ще можуть бути на порозі взяття Бахмута. За його словами, «це не обов’язково відображає якийсь поворотний момент війни».

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині.

В інтерв’ю американському CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що, якщо війська РФ отримають контроль над Бахмутом, то в них буде «відкрита дорога» для захоплення ключових міст на сході України.

На останньому засіданні Ставки військово-політичне керівництво країни вирішило продовжувати оборону Бахмута. Українські війська, за даними Генштабу, продовжують утримувати позиції в місті.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ).

Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.