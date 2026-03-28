Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбулося понад 140 боїв, половина – на двох напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 143 боєзіткнення, повідомляє станом на 16:00 Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Покровському напрямку з початку доби російські сили 46 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Дачне, Філія. Три атаки тривають досі.



Інтенсивні бої також відбуваються на Гуляйпільському напрямку, де було 27 російських атак у бік позицій українських захисників у районах Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйполя, Варварівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпілського, Мирного. Чотири штурмові дії противника тривають.



На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили 23 атаки, а на Олександрівському – атакували 16 разів. Три штурми продовжуються.



Також боєзіткнення тривають на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також: ISW про весняно-літній наступ сил РФ: можуть отримати певні тактичні здобутки із великими втратами

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 26 березня заявив, що у Південній операційній зоні тривають інтенсивні бойові дії, а українські військові відстежують перегрупування російських сил.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Військові експерти кажуть про посилення бойових дій на фронті російсько-української війни, зокрема, через поліпшення погодних умов, і очікують зростання російських наземних операцій наприкінці березня.



