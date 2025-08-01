Генштаб повідомив про 160 боєзіткнень на фронті за добу

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень, повідомив у ранковому зведенні 1 серпня Генштаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав 57 авіаударів, скинув 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 835 обстрілів, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 098 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, найбільше російських атак було на Покровському напрямку. «Наші захисники зупинили сорок сім штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Полтавка, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Покровськ, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє», – йдеться в повідомленні.

На Лиманському напрямку сили РФ атакували 30 разів, 23 – на Новопавлівському напрямку.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

В оперативно-стратегічного угрупованні військ «Хортиця» 30 липня повідомили Радіо Свобода, що російські війська на кілька кілометрів просунулися у бік Темирівки на Новопавлівському напрямку, але не закріпились – їх відкинули.

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Як повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин 29 липня, російські війська намагається створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському і Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».