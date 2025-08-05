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У Генштабі повідомили про понад 60 боєзіткнень на фронті від початку доби

Українські військові на Донеччині, 22 липня 2025 року
Українські військові на Донеччині, 22 липня 2025 року

На фронті від початку цієї доби відбулося 61 бойове зіткнення, повідомив станом на 16:00 5 серпня Генштаб Збройних сил України.

Понад третину зіткнень зафіксували на Покровському напрямку. «Російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка, а також у напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили 20 атак противника, чотири боєзіткнення тривають», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».

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