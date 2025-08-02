Розвідка Британії: війська РФ посилюють спроби оточити Покровськ

Російські сухопутні війська посилюють спроби оточити Покровськ на Донеччині, ключовий український логістичний вузол, який підтримує операції на Донбасі, пише у своєму звіті 2 серпня розвідка Великої Британії.

«Протягом останнього тижня російські сили досягли поступових успіхів на північний схід від Покровська, намагаючись обійти і перерізати логістичні маршрути і наземні лінії зв’язку. Вони просунулися на захід поблизу автомагістралі H-32, зокрема у напрямку села Родинське, через яке проходить головний північний маршрут постачання Покровська», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, російські війська також захопили територію на південь від автомагістралі, просуваючись поблизу Миролюбівки.

«Згідно з повідомленнями відкритих джерел від 22 липня 2025 року, російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути у південну частину Покровська, після чого українські війська проводили операції з очищення території», – йдеться у звіті.

Як заявляють у розвідці Британії, Покровськ, ймовірно, був пріоритетним напрямком для Росії з моменту захоплення нею Авдіївки в лютому 2024 року. Російські зусилля проти укріпленого міста привели до великих втрат з боку РФ, наголосили там.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».