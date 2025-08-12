Генштаб: на фронті від початку доби було 133 боєзіткнення

На фронті від початку цієї доби відбулося 133 бойові зіткнення, повідомив у вечірньому зведенні станом на 22:00 12 серпня Генштаб ЗСУ.

Найбільше боїв було на Покровському напрямку. «Від початку цієї доби противник атакував у районах Попового Яру, Володимирівки, Колодязів, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, а також у напрямку Родинського і Променя. Наші захисники зупинили 33 штурмові дії противника, ще два боєзіткнення тривають», – йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку, кажуть у командуванні, російські сили 22 рази намагалися прорвати оборону українських військових у районах Дачного, Новоукраїнки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Воскресенки й Андріївки-Клевцового. Чотири боєзіткнення там ще тривають.

Крім того, за повідомленням, 15 разів російські військові атакували позиції ЗСУ на Лиманському напрямку, вісім – на Сіверському, шість – на Придніпровському.

Бойові дії також були на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.

Російські війська, згідно з мапою DeepState, на Донеччині просунулися майже на 10 кілометрів углиб оборони ЗСУ до Добропілля.

В ОСУВ «Дніпро» заявили про просочення малих груп противника, але зазначили, що це не означає взяття території під контроль.

Військові й аналітики прогнозують значні загрози для оборони усієї Донеччини, якщо ситуацію не буде стабілізовано, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії.