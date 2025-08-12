Доступність посилання

Генштаб: на фронті від початку доби було 133 боєзіткнення

Українські військові на Донеччині, липень 2025 року
Українські військові на Донеччині, липень 2025 року

На фронті від початку цієї доби відбулося 133 бойові зіткнення, повідомив у вечірньому зведенні станом на 22:00 12 серпня Генштаб ЗСУ.

Найбільше боїв було на Покровському напрямку. «Від початку цієї доби противник атакував у районах Попового Яру, Володимирівки, Колодязів, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, а також у напрямку Родинського і Променя. Наші захисники зупинили 33 штурмові дії противника, ще два боєзіткнення тривають», – йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку, кажуть у командуванні, російські сили 22 рази намагалися прорвати оборону українських військових у районах Дачного, Новоукраїнки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Воскресенки й Андріївки-Клевцового. Чотири боєзіткнення там ще тривають.

Крім того, за повідомленням, 15 разів російські військові атакували позиції ЗСУ на Лиманському напрямку, вісім – на Сіверському, шість – на Придніпровському.

Бойові дії також були на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.

Російські війська, згідно з мапою DeepState, на Донеччині просунулися майже на 10 кілометрів углиб оборони ЗСУ до Добропілля.

В ОСУВ «Дніпро» заявили про просочення малих груп противника, але зазначили, що це не означає взяття території під контроль.

Військові й аналітики прогнозують значні загрози для оборони усієї Донеччини, якщо ситуацію не буде стабілізовано, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії.

