Генштаб: на фронті від початку доби було 77 боєзіткнень

На фронті від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень, повідомив у своєму зведенні станом на 16:00 8 вересня Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку. «З початку доби російські окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 25 атак», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, на Новопавлівському напрямку українські сили зупинили 11 штурмових дій загарбників, ще шість зіткнень досі тривають. «Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Маліївка, Новоєгорівка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка», – йдеться у зведенні.

Як повідомили у командуванні, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».