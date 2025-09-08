Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб: на фронті від початку доби було 77 боєзіткнень

Українські військові на Донеччині, серпень 2025 року
Українські військові на Донеччині, серпень 2025 року

На фронті від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень, повідомив у своєму зведенні станом на 16:00 8 вересня Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку. «З початку доби російські окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 25 атак», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, на Новопавлівському напрямку українські сили зупинили 11 штурмових дій загарбників, ще шість зіткнень досі тривають. «Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Маліївка, Новоєгорівка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка», – йдеться у зведенні.

Як повідомили у командуванні, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG