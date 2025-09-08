Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб: на фронті від початку доби відбулося 158 боєзіткнень

Українські військові на Донеччині, серпень 2025 року
Українські військові на Донеччині, серпень 2025 року

На фронті від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень, повідомив у зведенні станом на 22:00 8 вересня Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку. «Від початку цієї доби противник 45 разів атакував у районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка і в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, п’ять бойових зіткнень триває досі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 33 російські атаки українські сили відбили на Новопавлівському напрямку, ще сім бойових зіткнень тут триває, кажуть у командуванні.

Бойові дії також відбувалися на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» минулого тижня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.

Спорожнілі вулиці Добропілля: як живе місто біля фронту (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Спорожнілі вулиці Добропілля: як живе місто біля фронту (фоторепортаж)

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG