Генштаб: на фронті від початку доби відбулося 158 боєзіткнень

На фронті від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень, повідомив у зведенні станом на 22:00 8 вересня Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку. «Від початку цієї доби противник 45 разів атакував у районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка і в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, п’ять бойових зіткнень триває досі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 33 російські атаки українські сили відбили на Новопавлівському напрямку, ще сім бойових зіткнень тут триває, кажуть у командуванні.

Бойові дії також відбувалися на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» минулого тижня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.