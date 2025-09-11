На фронті від початку доби було 141 боєзіткнення – командування ЗСУ

На фронті від початку доби відбулося 141 бойове зіткнення, повідомив у вечірньому зведенні станом на 22:00 11 вересня український Генштаб.

Найбільше боїв зафіксували на Покровському напрямку. «Ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Активність спостерігається в районах населених пунктів Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Дотепер триває одне бойове зіткнення», – йдеться в повідомленні.

По 24 російських штурми було на Лиманському напрямку, де чотири бойові зіткнення досі тривають, і на Новопавлівському напрямку, де, за даними Генштабу, бої продовжуються у двох локаціях.

Крім того, російські атаки були на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському напрямках.

«Противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб, здійснив 1729 ударів дронами-камікадзе і 3257 обстрілів позицій наших військ», – йдеться у зведенні.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» минулого тижня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.