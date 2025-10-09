Доступність посилання

Генштаб зафіксував 132 російські атаки на фронті від початку доби

Українські військові на Донеччині, вересень 2025 року
На фронті від початку доби станом на 16:00 9 жовтня зафіксували 132 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, йдеться в повідомленні.

«На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 35 атак», – йдеться у зведенні.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках, кажуть у Генштабі.

Читайте також: Від початку Добропільської операції РФ втратила понад 12 тисяч військових – Зеленський

7 жовтня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська збільшили кількість ударів на південних напрямках. За його словами, ситуація там «доволі непроста і має певні тенденції до загострення».

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському (тепер Олександрівському) напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

