Генштаб повідомляє про 196 бойових зіткнень на фронті

На фронті від початку цієї доби відбулося 196 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 62 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер… На Гуляйпільському напрямку агресор 34 рази намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля, два боєзіткнення досі тривають», – йдеться в повідомленні.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 20 бойових зіткнень. Російські війська штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка, кажуть у командуванні.

Крім того, за даними Генштабу, російські атаки від початку доби фіксували на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти: «Задіяний оперативний резерв окупантів зазнав відчутних втрат. Водночас ситуація залишається складною». Росія офіційно не озвучує свої втрати на війні проти України.

Читайте також: Федоров: мета – мінус 50 тисяч російських солдатів на місяць. Як Силам оборони цього досягти?

Напередодні угруповання військ «Схід» повідомило, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації і контролюють північні частини обох міст.

Сирський повідомляв 19 січня, що в районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння: армія РФ підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. На мапі проєкту DeepState більша частина обох зараз під контролем агресора, решта у «сірій зоні». Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.