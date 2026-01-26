Генштаб: на фронті за добу було 138 російських атак

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомляє у ранковому зведенні 26 січня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, українські сили також відбивали російські штурми на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст.

Перед цим угруповання військ «Схід» повідомило, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації і контролюють північні частини обох міст.

Сирський повідомляв 19 січня, що в районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння: армія РФ підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.