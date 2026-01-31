Генштаб: на фронті за добу було 204 бойових зіткнення

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 31 січня Генштаб Збройних сил України.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія і в бік Іванівки, Новопідгороднього й Родинського», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, 25 російських атак було на Південно-Слобожанському напрямку, 19 – на Гуляйпільському, 14 – на Костянтинівському.

Бойові дії також тривали на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.

