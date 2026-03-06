На фронті від початку доби було 135 боєзіткнень, найбільше – на трьох напрямках – Генштаб

На фронті від початку цієї доби відбулося 135 бойових зіткнень, найбільше боїв було на Костянтинівському, Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00 6 березня.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Новопавлівки. На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє і в бік населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке. Три боєзіткнення ще тривають. На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Мирного, Гуляйполя і в бік Залізничного, Криничного, Оленокостянтинівки й Варварівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 18 атак», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський, який прибув на Донеччину, заявив, що сили РФ не відмовляються від війни й на Донеччині на весну готують наступ.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни на 3 березня, за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.