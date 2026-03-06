Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

На фронті від початку доби було 135 боєзіткнень, найбільше – на трьох напрямках – Генштаб

Українські військові ведуть вогонь біля Покровська на Донеччині, архівне фото
Українські військові ведуть вогонь біля Покровська на Донеччині, архівне фото

На фронті від початку цієї доби відбулося 135 бойових зіткнень, найбільше боїв було на Костянтинівському, Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00 6 березня.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Новопавлівки. На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє і в бік населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке. Три боєзіткнення ще тривають. На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Мирного, Гуляйполя і в бік Залізничного, Криничного, Оленокостянтинівки й Варварівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 18 атак», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський, який прибув на Донеччину, заявив, що сили РФ не відмовляються від війни й на Донеччині на весну готують наступ.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни на 3 березня, за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.

Форум

XS
SM
MD
LG