Генштаб повідомив про 221 боєзіткнення на фронті від початку доби

На фронті від початку цієї доби відбулося 221 бойове зіткнення, найбільше російських атак було на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив у зведенні на 22:00 15 травня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка. Одна з цих атак триває. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 26 атак окупантів в районі Прилук, Чарівного, Гуляйпільського, Рибного та в бік Добропілля, Злагоди, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки. Три з зафіксованих атак іще тривають», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Костянтинівському напрямку російські війська сьогодні 18 разів штурмували позиції українських сил у районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Миколайпілля. Дві з цих штурмових дій іще тривають.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Придніпровському напрямках.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.