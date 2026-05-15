Генштаб повідомив про 221 боєзіткнення на фронті від початку доби

Українські військові поблизу Покровська, архівне фото
Українські військові поблизу Покровська, архівне фото

На фронті від початку цієї доби відбулося 221 бойове зіткнення, найбільше російських атак було на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив у зведенні на 22:00 15 травня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка. Одна з цих атак триває. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 26 атак окупантів в районі Прилук, Чарівного, Гуляйпільського, Рибного та в бік Добропілля, Злагоди, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки. Три з зафіксованих атак іще тривають», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Костянтинівському напрямку російські війська сьогодні 18 разів штурмували позиції українських сил у районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Миколайпілля. Дві з цих штурмових дій іще тривають.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Придніпровському напрямках.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.

