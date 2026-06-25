Генштаб: на фронті за добу було 232 боєзіткнення

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 232 бойових зіткнення, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 25 червня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Дорожнє, Родинське, Удачне, Новопідгородне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, по 19 російських атак було на Слов’янському і Костянтинівському напрямках, 16 – на Лиманському, 13 – на Гуляйпільському, 11 – на Південно-Слобожанському. Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Краматорському, Оріхівському напрямках.

Днями речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що військові фіксують зростання інтенсивності бойових дій на Харківщині.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

На цьому тлі, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні різко загострилася ситуація в Костянтинівці. Армія РФ просувається на обох флангах Костянтинівки Донецької області, у самому місті з’явилася «червона зона» – проєкт DeepState позначив її на своїй мапі 16 червня. Зважаючи на неї, агресор зміг закріпитися на невеликій ділянці на південній околиці Костянтинівки і збільшив «сіру зону» поблизу і в місті, вказують Донбас Реалії. Українські захисники повністю контролюють північну частину і центр Костянтинівки, з трьох боків йдуть бої.