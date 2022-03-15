Штаб заявив про підготовку найманців у Білорусі, Залужний – про контрнаступ на окремих напрямках

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про перебіг бойових дій станом на 12 годину 15 березня. За його даними, характер дій сил оборони не зазнав суттєвих змін, російські загарбники не проводили протягом дня активних наступальних дій, зосередившись натомість на поповненні поточних втрат.

Штаб звертає увгу на підготовку найманців для Росії, зокрема, на території Білорусі.

«Неодноразово надходила інформація щодо організації центрів підготовки найманців у російському Смоленську та білоруських Гомелі і Бобруйську. На Волинському напрямку противник утримує угруповання на охороні українсько-білоруського державного кордону. При цьому, зберігається висока ймовірність провокацій, направлених на втягування білоруської сторони до складу окупаційних військ», – йдеться в зведенні.

Штаб повідомляє про «невдалу спробу прориву оборони наших військ на напрямку Гута-Межигірська, Лютіж», що на Київщині. Також російським військам не вдалося зайняти Макарів.

«На Слобожанському напрямку головною метою противника лишається оточення міст Суми та Харків. На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти не досягли успіхів в районі Лисичанська, зазнали втрат, відійшли. В районі Рубіжного ворог намагається закріпитися на західних околицях міста. Продовжує штурмові дії на західній і східній околицях Маріуполя за підтримки авіації та артилерії», – повідомляє Генштаб.

За даними командування, російські війська продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по цивільних об’єктах, що є порушенням міжнародного права.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, своєю чергою, що українські війська переходять у контрнаступ на окремих ділянках.

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«Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ. На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров’я кожного нашого воїна безцінне», – повідомив Залужний.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії станом на ранок 15 березня, на 20-й день повномасштабного російського вторгнення, становлять понад 13,5 тисячі людей особового складу.

Президент України Володимир Зеленський 12 березня повідомив про близько 1 300 загиблих українських військових.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 19-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».