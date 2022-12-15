Кремль нарощує виробництво військової техніки, але її якість низька – Генштаб

Для забезпечення кількісної переваги в озброєнні і військовій техніці на полі бою Кремль нарощує показники власного виробництва техніки, зокрема за рахунок зниження якості продукції, а також активує укладання договорів з іншими країнами про їхнє постачання, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

«Кремль усвідомлює, що в короткостроковій перспективі досягти перемоги у війні неможливо, тому прагне перевести конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та наших партнерів», – сказав Громов.

За його словами, у найближчій перспективі основні зусилля загарбників будуть зосереджені «на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями України».

12 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у статті The New York Times заявив, що Росія зберігає здатність виробляти сучасні високоточні ракети, попри запроваджені країнами Заходу санкції на постачання Москві товарів військового і подвійного призначення (до таких належать, зокрема, мікросхеми, що використовуються в ракетах).