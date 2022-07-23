У Генштабі назвали напрямки, де Росія втратила найбільше своїх військових за добу

Росія за добу втратила у повномасштабній війні проти України близько 240 своїх військових, найбільші втрати – на Краматорському, Криворізькому і Бахмутському напрямках, повідомив вранці 23 липня Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 39 240 солдатів, кажуть у Генштабі.
Крім того, за даними українського командування, російська армія зазнала таких втрат:
- 1708 танків (чотири за останню добу)
- 3929 бойових броньованих машин (+9)
- 864 артилерійські системи (+1)
- 253 РСЗВ (+2)
- 113 засобів ППО
- 221 літак
- 188 гелікоптерів
- 714 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1)
- 167 крилатих ракет
- 15 кораблів /катерів
- 2820 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+17)
- 72 одиниці спеціальної техніки.
Напередодні високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.
Директор ЦРУ Вільям Бернс 20 липня заявив, що, за оцінками Сполучених Штатів, втрати російських сил в Україні після майже п’яти місяців війни досягли близько 15 тисяч убитих і, ймовірно, 45 тисяч поранених, додавши, що українські збройні сили також зазнали значних втрат.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ