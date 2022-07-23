У Генштабі назвали напрямки, де Росія втратила найбільше своїх військових за добу

Росія за добу втратила у повномасштабній війні проти України близько 240 своїх військових, найбільші втрати – на Краматорському, Криворізькому і Бахмутському напрямках, повідомив вранці 23 липня Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 39 240 солдатів, кажуть у Генштабі.

Крім того, за даними українського командування, російська армія зазнала таких втрат:

1708 танків (чотири за останню добу)

3929 бойових броньованих машин (+9)

864 артилерійські системи (+1)

253 РСЗВ (+2)

113 засобів ППО

221 літак

188 гелікоптерів

714 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1)

167 крилатих ракет

15 кораблів /катерів

2820 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+17)

72 одиниці спеціальної техніки.

Напередодні високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.

Директор ЦРУ Вільям Бернс 20 липня заявив, що, за оцінками Сполучених Штатів, втрати російських сил в Україні після майже п’яти місяців війни досягли близько 15 тисяч убитих і, ймовірно, 45 тисяч поранених, додавши, що українські збройні сили також зазнали значних втрат.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.