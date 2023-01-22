Генштаб: Росія втратила 600 своїх військових за добу

Росія за останню добу втратила у війні проти України 600 своїх військових, заявив Генеральний штаб ЗСУ 22 січня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії склали близько 120 760 осіб, йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, Росія також зазнала втрат у техніці:

танки ‒ 3145 (п’ять – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6268 (+12)

артилерійські системи – 2144 (+9)

РСЗВ – 445 (+2)

засоби ППО ‒ 220

літаки – 287

гелікоптери – 277

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1)

крилаті ракети ‒ 749

кораблі /катери ‒ 17

автомобільна техніка й автоцистерни – 4932 (+14)

спеціальна техніка ‒ 193.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.