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Генштаб: Росія втратила 600 своїх військових за добу

Українські військові ведуть вогонь із реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» по російських позиціях на передовій поблизу Бахмуту на Донеччині, 15 січня 2023 року

Росія за останню добу втратила у війні проти України 600 своїх військових, заявив Генеральний штаб ЗСУ 22 січня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії склали близько 120 760 осіб, йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, Росія також зазнала втрат у техніці:

  • танки ‒ 3145 (п’ять – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 6268 (+12)
  • артилерійські системи – 2144 (+9)
  • РСЗВ – 445 (+2)
  • засоби ППО ‒ 220
  • літаки – 287
  • гелікоптери – 277
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1)
  • крилаті ракети ‒ 749
  • кораблі /катери ‒ 17
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 4932 (+14)
  • спеціальна техніка ‒ 193.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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