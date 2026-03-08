Доступність посилання

Генштаб: від початку доби на фронті відбулось 120 бойових зіткнень

За даними військових, війська Росії завдали 50 авіаційних ударів, скинувши 178 керованих авіабомб

Від початку доби 8 березня на фронті зафіксовано 120 бойових зіткнень між українськими військовими та російськими силами, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

За даними військових, війська Росії завдали 50 авіаційних ударів, скинувши 178 керованих авіабомб. Крім того, російські сили застосували близько 5900 дронів-камікадзе та здійснили 2660 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сили РФ завдали одного авіаудару, скинув дві авіабомби та здійснив 110 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку російські сили один раз атакували позиції українських військових у бік населеного пункту Зибине», – йдеться у зведенні.

Водночас на Слов’янському напрямку армія РФ сім разів намагалась просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та Платонівки. Чотири боєзіткнення станом на вечір ще тривали.

«На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 штурмів у районах Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки, Русиного Яру та Софіївки, а також у напрямку Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки», – зазначили у командуванні.

Крім того за даними ЗСУ, на Покровському напрямку РФ здійснила 18 атак у районах Шахового, Мирнограда, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного та Молодецького, а також у бік Шевченка і Сергіївки. Один бій триває.

Начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Польовий повідомив 5 березня, що на півночі Покровська і Мирнограда на Донеччині залишаються українські військові. За його словами, ці міста залишаються однією з найгарячіших точок на лінії зіткнення.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що від кінця січня не спостерігав доказів дій українських військ у Покровську на Донеччині, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами».

Водночас Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення Покровська російськими силами і вихід із міста українських військ.


