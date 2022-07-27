ЗСУ відбили низку штурмів на Донеччині і знешкодили розвідувальну групу на Харківщині – Генштаб

Українські військові відбили низку штурмів на Краматорському та Бахмутському напрямку, повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб Збройних сил України.
За даними штабу, на Краматорському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдав авіаційного удару неподалік Серебрянки. Вів штурмові дії у напрямку Білогорівка – Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов.
На Бахмутському напрямку російські війська обстріляли з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого.
«Ворожі штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я українські воїни успішно відбили. Ворог з втратами відійшов», – повідомляють в штабі.
У Генштабі додають, що на Слов’янському напрямку війська РФ задіяли артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки, а біля населеного пункту Пасіка російська розвідувальної групи намагалася викрити позиції українських військ – групу знешкодили.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів.
Натомість на Слобожанському напрямку війська РФ ведуть бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування українських підрозділів. Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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