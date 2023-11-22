Генштаб: Сили оборони відбили 22 російські атаки на Авдіївському напрямку

Протягом доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 22 листопада.

Російські війська зберігають військову присутність у прикордонних районах Росії на півночі, продовжують обстрілювати українські населені пункти.

За даними штабу, на Бахмутському та Лиманському напрямку наступальних дій російських військ протягом дня не фіксували.

На Куп’янщині російські війська вели штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки, ЗСУ відбили загалом 12 атак.

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«На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 22 атаки… На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак», – йдеться в зведенні.

Також штаб повідомляє про три відбиті російські атаки на Шахтарському напрямку і чотири спроби відновити втрачене положення біля Роботиного на Запоріжжі.

Сили оборони також продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках та продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

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Генштаб звітує про 11 ударів української авіації, а також 15 ракетних ударів по російських військах і техніці.

Раніше 22 листопада Управління стратегічних комунікацій підтвердило удар ЗСУ по скупченню російських морських піхотинців на Донеччині 19 листопада.

Російські сили на Таврійському напрямку на 30 відсотків збільшили кількість штурмів за попередню добу, повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.