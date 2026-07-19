Генштаб: Сили оборони зупинили 24 російських атаки на Слов’янському напрямку протягом дня

Від початку доби на фронті відбулося 183 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 19 липня.

За даними командування, російські загарбники не вдавалися до штурмових дій на Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом дня. 12 російських штурмів зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку, один бій триває.

На Лиманському напрямку тривають три атаки з 14-ти. На Краматорському напрямку російська армія атакувала двічі.

«На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 24 спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки», – йдеться в зведенні.





Також ЗСУ відбивали 19 російських штурмів на Костянтинівському напрямку й 18– на Покровському.

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи відбивали 15 російських атак, одна сутичка триває. Один російський штурм мав місце на Оріхівському напрямку.

Штаб зазначає, що не фіксував наступальних дій Росії на Куп’янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

Як пише Інститут вивчення війни у звіті за 15 липня, українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку.

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На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.