На Донеччині ЗСУ завдали втрат військам РФ біля Вершини та Берестового, вони «у паніці відійшли» – Генштаб

Російські війська намагалися покращити тактичне розташування неподалік Вершини та Берестового на Донеччині, але ЗСУ завдали їм втрат – противник у «паніці відійшов», повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, на Словʼянському напрямку війська РФ намагались повністю захопити Богородичне, українські військові «жорстко придушили» цю чергову спробу.
«Обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Виїмка, Іванодарʼївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Покровське, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Клинове, Вершина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк. Застосував армійську авіацію поблизу Шумів. Закріплюється на околицях населеного пункту Спірне», – йдеться у повідомленні.
На Краматорському напрямку, за даними Генштабу, російські війська намагалися провести штурм в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського, безуспішно.
Крім того, противник зі ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Маяки, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янске, Золотарівка та Званівка, а біля Серебрянки було зафіксовано авіаудар.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, додають у Генштабі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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