ЗСУ відбили 12 атак і завдали ударів по п’яти пунктах військ РФ – Генштаб

Українські військові за минулу добу відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, українська авіація, завдавши 16 ударів, уразила три опорних пункти, десять місць скупчення озброєння та військової техніки, а також три зенітні ракетні комплексів противника.

Крім того, українські ракетні війська і артилерія за добу вразили два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один з паливно-мастильними матеріалами.

У Генштабі також інформують, що на Запорізькому напрямку біля Токмака 27 вересня було знищено три зенітних ракетних комплекси С-300, втрати військ РФ уточнюються.

За даними штабу, противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно мобілізований низькокваліфікований особовий склад.

«Так, 26 вересня, до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли», – йдеться у повідомленні.

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Водночас війська РФ продовжують завдавати ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. За минулу добу, як повідомляють у Генштабі, противник завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснив понад 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Через ці атаки постраждали понад 28 населених пунктів – серед них, Сіверськ, Білогорівка, Юр’ївка, Мар’їнка, Кривий Ріг, Вищетарасівка, Миколаїв та Тернові Поди.