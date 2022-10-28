ЗСУ вразили 26 районів зосередження військ РФ та їхньої техніки – Генштаб

Українські військові вразили 26 районів зосередження військ РФ та їхньої техніки, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, українська авіація протягом поточної доби завдала 24 удари – підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, позицій зенітних ракетних комплексів противника. Також українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 4 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти противника.

Генштаб ЗСУ також підтвердив ураження живої сили та техніки противника на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

«Так, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне знищили склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєкомплектом та 3 гармати Д-30. В районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори поранено до 110 військовослужбовців противника. Кількість загиблих окупантами ретельно приховується», – додають у штабі.

Напередодні оперативне командування «Південь» підтвердило «результативне влучання» по понтонній переправі з російською військовою технікою.

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За даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 69 700 осіб.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.