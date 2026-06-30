Генштаб повідомляє про «велику кількість» штурмових дій Росії на Покровському напрямку

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 227 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 30 червня.

За зведенням, напередодні Сили оборони уразили 11 районів зосередження російської живої сили, одну артилерійську систему, два пункти управління безпілотниками та три склади матеріально-технічного забезпечення.

Шість російських штурмів мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, 15 – на Південно-Слобожанському.

Бойові дії тривали на Куп’янському та Лиманському напрямках. На Слов’янському напрямку російська армія вдалася до 23 штурмових дій, намагаючись просунутися в районах Різниківки, Закітного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.





На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили 22 атаки, намагаючись просуватися в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Миколайпілля. Також Генштаб фіксував їхню активність у напрямку Новопавлівки та Степанівки.

«Велику кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 22 атаки. Ворог виявляв активність поблизу Родинського, Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у бік Матяшевого, Добропілля, Котлиного, Софіївки, Вільного, Ганнівки, Шевченка, Удачного, Новопавлівки та Біляківки», – йдеться в зведенні.

Найінтенсивнішим напрямком, за зведенням, був Гуляйпільський напрямок – там армія РФ атакувала 31 раз. Її атаки фіксували поблизу Верхньої Терси, Новоселівки та Гуляйпільського, а також у бік Подорожнього, Воздвижівки, Староукраїнки, Святопетрівки, Копанів, Привільного, Рівного, Цвіткового та Чарівного.

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На Оріхівському напрямку ЗСУ зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік Щербаків та Білогір’я.

Днями речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що військові фіксують зростання інтенсивності бойових дій на Харківщині.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.