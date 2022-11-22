Війська РФ за добу здійснили 9 авіаційних, 7 ракетних ударів і понад 50 обстрілів із РСЗВ – Генштаб

Російські війська за минулу добу завдали дев’ять авіаційних, сім ракетних ударів і здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і по населених пунктах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха і Новотроїцьке Запорізької області.

У Генштабі також повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки загарбників у районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

«Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку», – йдеться у ранковому зведенні.

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що через негоду кількість російських атак на Донеччині зменшилася. За її словами, минулого тижня на Донецькому напрямку – «це були сотні атак в день, які ЗСУ відбивали», а зараз через погоду ця кількість «трошки зменшилася».

При цьому, за її словами, не зменшилася кількість обстрілів: по всьому східному фронту – приблизно 400 обстрілів за день.