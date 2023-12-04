Генштаб: на фронті було 61 зіткнення, ЗСУ відбили атаки сил РФ на 6 напрямках

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що оперативна ситуація на сході й півдні України залишається складною, протягом доби на фроті відбулося 61 бойове зіткнення.

«Ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, українські військові відбили атаки російських сил на шістьох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому.

«Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», – заявили в Генштабі.

Днями американський Інститут вивчення війни заявив, що погані погодні умови продовжують уповільнювати бойові дії України й Росії на всій лінії фронту, але не зупинили їх повністю.

3 грудня командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що російські військазнову збільшили активність піхоти в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», натомість «активність ворожої авіації – невисока: за добу зафіксовано п’ять авіаударів».