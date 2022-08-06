Генштаб ЗСУ: російські військові намагалися штурмувати на трьох напрямках

Російські військові здійснювали спроби просунутися і штурмувати позиції Збройних сил України на Слов’янському, Бахмутському і Авдіївському напрямках, заявили у Генеральному штабі Збройних сил України у вечірньому зведенні 6 серпня.

«На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне і Маяк. Окремі підрозділи ворога намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, успіху не мали, відійшли», – йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку, за даними Генштабу, зафіксовані російські обстріли поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського й Іванграда.

«Російська штурмова й армійська авіація завдала ударів неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог отримав рішучу відсіч українських воїнів та відійшов», – йдеться у зведенні.

Як повідомили у командуванні, на Авдіївському напрямку ствольна і реактивна артилерія військ РФ обстрілювала райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського і Нью-Йорка.

«Штурмова авіація окупантів діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар’їнки. Наступальними діями російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад», – повідомили у Генштабі.

Там додали, що на Краматорському напрямку загарбники наступальних дій не вели.

У Генштабі ЗСУ також попередили, що зберігається загроза ударів із території Білорусі і з Чорного моря.

Раніше сьогодні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що Піски, де «дуже гаряче», контролюють ЗСУ.



За його словами, з допомогою населеного пункту Піски загарбники хочуть «не просто вийти на Авдіївку, а її обійти, щоб реалізувати свій подальший наступ».

Напередодні російські ЗМІ повідомили, що населений пункт Піски перейшов під контроль російських окупаційних сил.