У Міноборони застерегли від коментарів «експертів», які шкодять роботі ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр застерегла від коментарів «військових експертів», які шкодять роботі Збройних сил України. Такі коментарі про дії ЗСУ в момент активної фази війни «вже час заносити у список 11-им гріхом», – наголосила вона.
«Поважний журналіст і не менш поважний колишній високопоставлений військовий ведуть в ефірі розмову про те, як треба інформаційно обдурювати ворога. І при цьому наводять конкретні приклади реальних заяв. Приміром, якщо подана інформація, що планується удар ЗСУ по такому-то об’єкту – і називають реальний об’єкт, то, на їхню експертну думку, удару варто очікувати десь на іншому об’єкті. І ця інформація, на їхню думку, спрямована на те, щоб ворог зосередив сили на хибному об’єкті», – написала Маляр у фейсбуці 6 серпня.
«Співрозмовники демонструють, як вони чудово обізнані у тому, що інформація про контрнаступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок) – на їх думку, є інформаційною стратегією. І намагаються обговорити, наскільки така стратегія виправдана», – додала заступниця міністра оборони і наголосила, що це приклад «прямої шкоди» роботі Збройних сил України, від якої «виграє ворог».
Крім того, за її словами, це підриває довіру до заяв військово-політичного керівництва країни, а підрив такої довіри під час війни «послаблює процес консолідації суспільства заради перемоги».
Імен чи назви програми Маляр не навела.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ