У Міноборони застерегли від коментарів «експертів», які шкодять роботі ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр застерегла від коментарів «військових експертів», які шкодять роботі Збройних сил України. Такі коментарі про дії ЗСУ в момент активної фази війни «вже час заносити у список 11-им гріхом», – наголосила вона.

«Поважний журналіст і не менш поважний колишній високопоставлений військовий ведуть в ефірі розмову про те, як треба інформаційно обдурювати ворога. І при цьому наводять конкретні приклади реальних заяв. Приміром, якщо подана інформація, що планується удар ЗСУ по такому-то об’єкту – і називають реальний об’єкт, то, на їхню експертну думку, удару варто очікувати десь на іншому об’єкті. І ця інформація, на їхню думку, спрямована на те, щоб ворог зосередив сили на хибному об’єкті», – написала Маляр у фейсбуці 6 серпня.

«Співрозмовники демонструють, як вони чудово обізнані у тому, що інформація про контрнаступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок) – на їх думку, є інформаційною стратегією. І намагаються обговорити, наскільки така стратегія виправдана», – додала заступниця міністра оборони і наголосила, що це приклад «прямої шкоди» роботі Збройних сил України, від якої «виграє ворог».

Крім того, за її словами, це підриває довіру до заяв військово-політичного керівництва країни, а підрив такої довіри під час війни «послаблює процес консолідації суспільства заради перемоги».

Імен чи назви програми Маляр не навела.