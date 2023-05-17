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Генштаб повідомив про 25 бойових зіткнень на чотирьох напрямках на сході України

Український військовий під Бахмутом, Донецька область, травень 2023 року

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень на чотирьох напрямках на сході України, де російські військові продовжують зосереджувати основні зусилля. Це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар’їнський напрямки.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, кажуть у Генштабі.

«На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області… На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське… На Авдіївському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив… На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки», – йдеться в повідомленні.

Мар’їнка після обстрілів армії РФ: знімки з повітря (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Мар’їнка після обстрілів армії РФ: знімки з повітря (фотосвідчення)

Приголомшливі аерофотознімки показують масштаби руйнувань, які російські війська завдали маленькому місту Мар’їнці, що неподалік від Донецька.

Крім того, у командуванні повідомили, що російські війська здійснюють артилерійські обстріли населених пунктів на цих напрямках.

Протягом доби загарбники завдали п’ять ракетних ударів по містах Бахмут і Херсон із застосуванням ЗРК С-300, а також завдали 32 авіаційних ударів і здійснили більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, заявили у Генштабі.

«На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський 10 травня заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

Контрнаступ ЗСУ під Бахмутом (екслюзивне фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Контрнаступ ЗСУ під Бахмутом (екслюзивне фотосвідчення)

Збройні сили України прорвали оборону під Бахмутом та зайшли вглиб окупованих територій в районі Богданівки та Хромового. Про це повідомляють кореспонденти Радіо Свобода, які перебувають на місці.

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