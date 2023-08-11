Генштаб: протягом доби було 25 бойових зіткнень

Протягом доби на фронті відбулося 25 бойових зіткнень, повідомив ввечері 11 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області… На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області… На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.. На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

На Шахтарському напрямку, кажуть у Генштабі, загарбники здійснили «безуспішні спроби» відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що протягом доби російські війська завдали п’ять ракетних ударів, застосувавши чотири аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал» (одна знищена) та одну ракету С-300.

«Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари і здійснив близько 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою», – кажуть у Генштабі.

Раніше сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про рух вперед українських військових і успіхи на Таврійському напрямку.



«Таврійський напрямок. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання», – повідомив він.

Днями експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) казали, що українські військові здійснили нову спробу закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який контролюють сили РФ. Але згодом у Генштабі ЗСУ цю інформацію заперечили.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 10 серпня повідомила, що «попри надважкі бойові умови та супротив ворога, українські війська мають частковий успіх у напрямку Урожайне, південніше та південно-східніше Старомайорське».