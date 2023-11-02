Генштаб повідомив про 38 бойових зіткнень на фронті за добу

Протягом доби на фронті відбулося 38 бойових зіткнень, оперативна обстановка на сході й півдні України залишається складною, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав чотири ракетних і 44 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, на Куп’янському напрямку російські війська вели «безуспішні штурмові дії» в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області. Тут українські військові відбили п’ять атак.

«На Бахмутському напрямку ворог шість разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області… На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Сєверне і Тоненьке Донецької області, де Силами оборони відбито 5 атак», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі повідомили, що на Мар’їнському напрямку війська РФ вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, тут Сили оборони відбили 18 атак.

«На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області… На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області», – повідомили в Генштабі.

Президент України Володимир Зеленський 2 листопада повідомив про спробу російських військ наступати на Вугледарському напрямку, яку, за його словами, українським силам вдалося зупинити.

Минулого місяця Росія пішла вперед на усьому сході України – загострення під Авдіївкою виявилося лише початком масованого наступу. Російські війська почали штурми на Харківщині, короткому відтинку Луганщини, який контролюють ЗСУ, в Мар’їнці – та навіть на півночі Бахмута (на півдні наступальні дії веде українська армія).

Росія зазнає значних втрат під час свого наступу – і в живій силі, і в техніці. Зокрема, як заявила британська розвідка, Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у статті The Economist написав, що війна зараз переходить на новий етап, а це може піти на користь Росії.



«Війна зараз переходить на новий етап: те, що ми у військових називаємо «позиційною» війною статичного та виснажливого бою, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості. Це піде на користь Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме збройним силам України та самій державі», – наголосив генерал.



За його словами, щоб вийти з цього етапу, Україні потрібні ключові військові можливості та технології, а найважливіше – повітряна сила.