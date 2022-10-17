Мінус 8 танків, 320 військових і РСЗВ – Генштаб ЗСУ про втрати Росії за добу

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 65 320 своїх військових, за останню добу – 320, повідомив 17 жовтня у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, найбільші втрати – на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

У Генштабі ЗСУ також повідомили про інші втрати Росії у війні проти України:

танки ‒ 2537 (+8 за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 5205 (+12)

артилерійські системи – 1599 (+10)

РСЗВ – 366(+1)

засоби ППО ‒ 187(+1)

літаки – 268

гелікоптери – 242

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17)

крилаті ракети ‒ 316

кораблі /катери ‒ 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 3969 (+10)

спеціальна техніка ‒ 144(+1).

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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.