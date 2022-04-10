У Генштабі повідомили дані про втрати російських військ: 19,3 тисячі людей, 722 танки

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російських військ. За зведенням вранці 10 квітня, російська армія втратила 19 300 людей особового складу.
Дані щодо втрати військової техніки такі:
- 722 танки
- 1 911 бойових броньованих машин
- 342 артилерійські системи
- 108 реактивних систем залпового вогню
- 55 засобів протиповітряної оборони
- 152 літаки
- 137 гелікоптерів
- 1 384 автомобілі
- 7 кораблів чи катерів
- 76 цистерн з паливо-мастильними матеріалами
- 112 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня
- 25 одиниць спеціальної техніки
- 4 пускові установки оперативно-тактичних чи тактичних ракетних комплексів
Генштаб зазначає, що ці дані уточнюються, а підрахунок «ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій».
25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні. «Це величезна трагедія для нас», – сказав Пєсков, не уточнивши точну кількість загиблих і поранених у війні проти України громадян РФ.
За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.
Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
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