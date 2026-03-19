Генштаб ЗСУ зафіксував 187 боєзіткнень на фронті протягом дня

Від початку поточної доби на фронті відбулося 187 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 19 березня.

«Сили оборони знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження», – йдеться в ньому.

Два боєзіткнення зафіксували на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку російська армія 19 разів атакувала позиції українських підрозділів, одна штурмова дія триває.

На Куп’янському напрямку російські загарбники атакували дев’ять разів, три атаки тривають.

Штаб зафіксував 16 російських штурмів на Лиманському напрямку, 12 на Слов’янському та два на Краматорському.





На Костянтинівському напрямку російська армія 24 рази штурмувала українські у бік Костянтинівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки та Степанівки.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Новопавлівка. Одна ворожа атака триває», – повідомив Генштаб.

Армія РФ також дев’ять разів атакувала на Олександрівському напрямку, вісім на Гуляйпільському та один раз – на Оріхівському, в бік Степового.

Підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив Руслан Габінет, командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку.

Читайте також: Експорт українських дронів на Близький Схід: що може отримати і втратити Київ?

За його словами, присутність українських військ у частині Покровська та навколишніх населених пунктах не дозволяє російській армії просуватися, зокрема, в напрямку траси на Павлоград у Днпропетровській області. Крім того, це створює важливий плацдарм для подальших дій українських сил.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.



