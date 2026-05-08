Генштаб ЗСУ повідомляє про 200 боєзіткнень на фронті протягом дня

Сили оборони «продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів», заявляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 8 травня. За даними командування, від початку доби на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.

Зокрема, сім сутичок мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, російські війська 12 разів штурмували позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському.

Російські атаки фіксували на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

Українські війська відбивали 17 російських штурмів на Костянтинівському напрямку: поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки. Один бій досі триває.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки. Дотепер тривають два боєзіткнення», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, російські війська тричі намагалися покращити своє положення на Олександрівському напрямку, атакуючи в районах Олександрограда та Вороного.





На Гуляйпільському напрямку мали місце 13 російських атак у районах Добропілля, Злагоди, Залізничного, Багатого та в напрямку Староукраїнки й Чарівного.

Сили оборони відбили три російських штурмових дії в бік Антонівського мосту на Придніпровському напрямку. Генштаб зазначає, що на Оріхівському напрямку наступальних дій російської армії протягом дня не фіксували.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Водночас ЗСУ, за його словами, продовжують виконувати завдання на території Росії: «наша присутність у Курській області зберігається».