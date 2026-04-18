Генштаб ЗСУ: 55 боїв за добу мали місце на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 квітня.

Три російських штурмових дії зафіксували на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, стільки ж – на Південно-Слобожанському, де російська армія намагалася прорвати оборонні рубежі у районі Вовчанських Хуторів та у бік Нескучного й Бочкового.

Бойові дії тривали на Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках.

На Краматорському напрямку наступальних дій Росії не фіксували.

Російські війська, за зведенням, 22 рази атакували на Костянтинівському напрямку в районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Степанівки, Софіївки й Новопавлівка.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Котлине, Мирноград, Молодецьке, Шевченко, Муравка, Удачне, Новопавлівка», – повідомляє Генштаб.

Російські загарбники 10 разів атакували на Олександрівському напрямку й 12 – на Гуляйпільському.

Генштаб повідомляє про дві російських атаки на Оріхівському напрямку і чотири «марні штурмові дії» на Придніпровському.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.